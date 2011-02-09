-(A) MİLLİLER 6,5 YIL SONRA TRABZON'DA BİR MAÇA ÇIKTI TRABZON (A.A) - 09.02.2011 - Türkiye ile Güney Kore (A) Milli Takımları arasındaki özel karşılaşmaya ev sahipliği yapan Trabzon'da, yaklaşık 6,5 yıl aradan sonra (A) Milli takım düzeyinde bir milli maç yapıldı. En son 4 Eylül 2004'de Gürcistan ile Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Trabzon'da karşılaşan ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan ay-yıldızlılar, söz konusu tarihten sonra ilk kez Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir maça çıktı. Trabzonlu futbolseverler, uzun süre sonra bir milli maç Trabzon'da oynanmasına karşın maça çok fazla ilgi göstermediler. Yaklaşık 24 bin kapasitesi olan Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken 12 bin civarında taraftar karşılaşmayı izledi. Hamburg'da oynayan golcü futbolcu Tunay Torun, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Fehmi Mert Günok ve Gökhan Süzen ilk kez milli takımda maç kadrosunda yer aldılar. FIFA tarafından 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Kazakistan'a attığı gol ile yılın en iyi golü ödülene layık görülen Hamit Altıntop'a Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener tarafından ödül verildi. Karşılaşmayı bazı Kore Gazileri ve Kore Gazileri Varisleri de izledi. Maç öncesi taraftarlar, milli takıma tribünlere çağırıp alkışlayarak destek verdiler. Maç başlamasına kısa bir süre başlayan sağanak nedeniyle maraton ve kale arkası tribünündeki taraftarlara yağmurluk dağıtıldı.