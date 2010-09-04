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Spor

(A) MİLLİLER YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 17:59

-(A) MİLLİLER YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yenen (A) Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Kazakistan'ın başkenti Astana'dan özel bir uçakla İstanbul'a gelen teknik direktör Guus Hiddink yönetimindeki milli takım oyuncuları, Atatürk Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı. Havalimanında bekleyen yolcular, milli takım oyuncularıyla resim çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.  TFF Başkanı Mahmut Özgener, havalimanında yaptığı açıklamada, Kazakistan maçını 2012 yolculuğunun başlangıcı olması nedeniyle çok önemsediklerini ifade ederek, ''3 puanı 3 golle almak bizim için iyi bir başlangıç ve moral oldu. Şimdi Belçika maçına bakacağız. Belçika gruptaki iddialı takımlardan birisi ve futbolda yükselen bir ülke. Orada da hedefimiz 3 puan almak'' dedi.

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