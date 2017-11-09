A Milliler, Romanya maçına hazır 

CLUJ(ROMANYA),(DHA)

A Milli Takımımız, yarın akşam Cluj kentinde Romanya ile oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu\'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde TSİ 20.00\'de gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kaan Ayhan, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uyguladı.

Bu arada, Millilerin antrenmanını TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.