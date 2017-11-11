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Spor

A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA,(DHA) A Milli Takım, 13 Kasım'da Arnavutluk ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında basına kapalı olarak yaptığı antrenman ile başladı

11 Kasım 2017 02:59

ANTALYA,(DHA)

A Milli Takım, 13 Kasım\'da Arnavutluk ile Antalya\'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Regnum Carya Golf & Spa Resort\'un sahasında basına kapalı olarak yaptığı antrenman ile başladı.
Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde hafif sis altında gerçekleştirilen idmanda dün akşamki Romanya karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise fizik-taktik-teknik içerikli çalışma yaptı.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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