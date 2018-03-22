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Spor

A Milli Takımı'nın yeni forma fiyatları, duyanları çileden çıkardı

Antrenman tişörtü 190 lira...

22 Mart 2018 18:53

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım'ınn 2018-2020 yılları arasında giyeceği yeni formaları tanıttı. Yeni formaların fiyatları ise görenleri çileden çıkardı.

Türkiye Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği formalar, bugün düzenlenen basın etkinliğinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanıtıldı. Yeni formaların tasarımı da fiyatı da sosyal medyada çok tartışıldı.

Yeni Milli Takım formaları, klasik beyaz üzerine kırmızı bant bulunan forma tasarımına fazlasıyla benziyor. Formaları tasarlayan ve üreten şirket olan Nike, yeni formaların tasarımı hakkında ‘’Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması’’  tanımlamasını yaptı.

Formaların tasarımı tartışılırken TFF tarafından açıklanan forma fiyatları ise bu sefer başka tartışmaları alevlendirdi. Türk Milli Takımı’nın 2018-2020 yılları arasında giyeceği maç formaları için 299 lira, stadyum formaları için 190 TL, taraftar formaları için ise 130 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

Fiyatları eleştiren çoğu sosyal medya kullanıcısı, TFF’yi Milli Takım formalarının fiyatlarını belirlerken ülkenin gelir seviyesini unutmakla suçladı.

Forma fiyatları;

 Kırmızı Maç Forması: 299.90 lira
Beyaz Maç Forması: 299.90 lira
Kırmızı Stadyum Forması: 189.90 lira
3-8 Yaş Çocuk Forma Seti: 169.90 lira
Antrenman Tişörtü: 189.90 lira
Taraftar forması: 129.90 lira

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