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Spor

A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı 

Sabri Sarıoğlu sürprizi  İSTANBUL-(DHA) A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı

30 Eylül 2017 15:29

Sabri Sarıoğlu sürprizi 

İSTANBUL-(DHA) A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ve 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Kadronun sürprizi ise 2011 yılında en son Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu oldu. 
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
KALECİLER:
Harun Tekin
Serkan Kırıntılı
Volkan Babacan
DEFANS:
Kaan Ayhan
Sabri Sarıoğlu
Mehmet Topal
Ömer Toprak
Çağlar Söyüncü
Serdar Aziz
Caner Erkin
İsmail Köybaşı
ORTA SAHA:
Emre Belözoğlu
Nuri Şahin
Selçuk İnan
Cengiz Ünder
Emre Mor
Oğuzhan Özyakup
Okay Yokuşlu
Yusuf Yazıcı
Ozan Tufan
Tolga Ciğerci
Hakan Çalhanoğlu
Yunus Mallı
Arda Turan
Volkan Şen
FORVET:
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Mevlüt Erdinç
 

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