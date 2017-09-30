A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı 

Sabri Sarıoğlu sürprizi

İSTANBUL-(DHA) A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ve 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Kadronun sürprizi ise 2011 yılında en son Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER:

Harun Tekin

Serkan Kırıntılı

Volkan Babacan

DEFANS:

Kaan Ayhan

Sabri Sarıoğlu

Mehmet Topal

Ömer Toprak

Çağlar Söyüncü

Serdar Aziz

Caner Erkin

İsmail Köybaşı

ORTA SAHA:

Emre Belözoğlu

Nuri Şahin

Selçuk İnan

Cengiz Ünder

Emre Mor

Oğuzhan Özyakup

Okay Yokuşlu

Yusuf Yazıcı

Ozan Tufan

Tolga Ciğerci

Hakan Çalhanoğlu

Yunus Mallı

Arda Turan

Volkan Şen

FORVET:

Burak Yılmaz

Cenk Tosun

Enes Ünal

Mevlüt Erdinç

