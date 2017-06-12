A Milli Takım'dan farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maçında deplasmanda Kosova'yı 4-1 yendi. Türkiye'nin gollerini Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan attı.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaştı
Volkan Şen'in 6. dakikadaki golüyle Milli Takım 1-0 öne geçti.
Amir Rrahmani'nin 22. dakikadaki golüyle Kosova beraberliği yakaladı: 1-1
Cengiz Ünder'in 31. dakikadaki golüyle Milli Takım 2-1 öne geçti.
Burak Yılmaz'ın 61. dakikadaki golü farkı ikiye çıktı: 3-1
82. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle A Milli Takım 4-1 öne geçti.
Karşılaşma A Milli Takım'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.