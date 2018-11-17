A Milli Takım'da Serdar Aziz sakatlandı

KONYA (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşak olan A Milli Futbol Takımı\'nda ilk 11\'de yer alan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesi sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu ilk 11\'den çıkartılırken, bu oyuncu yerine Kaan Ayhan ilk 11\'e dahil edildi.

Karşılaşmanın 11\'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Sinan - Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson