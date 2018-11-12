T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Takım'da sakatlık

Gökhan Akkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle Okan Kocuk'un milli takım kadrosuna dahil edildiği açıklandı

12 Kasım 2018 22:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizesporlu file bekçisi Gökhan Akkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldığını ve bu oyuncunun yerine Bursaspor kalecisi Okan Kocuk'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.

ETİKETLER

Türkiye Futbol FederasyonuTFFGökhan AkkanOkan KocukA Milli Takımsakatlıkkalecifile bekçisi

İlgili Video

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2018

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24