A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: "Ülkenin Milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var"

ALİ DANAŞ / Podgorica,(DHA)

A Milli Futbol Takımının yarın Karadağ ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder, maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu\'nda basın toplantısı düzenledi.

Bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını ifade eden Lucescu, \"Daha iyiyiz tabii ki. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay. 5 genç, diğerleriyle birlikte bir şeyler yaratmak kolay olmuyor\" ifadelerini kullandı.

Kadroya alınan tecrübeli isimlerin genç isimlere yardımcı olması için takıma dahil ettiğini ifade eden Lucescu, \"Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da içine tecrübeli ağabeyler koymadan mümkün değil. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. 3-4 tane abi olması lazım. Bu ağabeylerinde gençlere örnek olması lazım. Bu arada ben Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım. Bu onları almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek takımı bir takım inşa etmek için gençlere yöneldim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım\" dedi.

Başarılı olmak için oyunu kontrol etmelerini gerektiğini ifade eden Mircea Lucescu, \"Dünyada ve Avrupa\'da sonuç elde etmek istiyorsak, oyunu kontrol etmemiz lazım. Oyunu kontrol edip üstünlüğümüzü kurmamız lazım. Daha da gidecek yolumuz var. Mehmet Topal, Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım tecrübeli oyuncular olarak örnek isimler. Bunlar Milli takımda olup oynamak isteyen oyuncular. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli\" diye konuştu.

Milli takım ve kulüp takımlarının farklı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, \"Kulüp performansı çok farklı bir şey. Milli takımla aynı şeyler değil. Çünkü, kulüpte 8 ay boyunca kullanılan bir oyun sistemi var. Herkes kendi bölgesinde ne yapacağını biliyor. Benim önümde 2 gün var. 2 antrenman 4 toplantı yapabildik. Analizler, maç hazırlıkları, kendi oyun organizasyonumuz ki benim rakip incelemem de var. Çok kısa dönem içinde her maç için aynı şeyleri tekrar etmem gerekiyor. Bunun için akıllı, istekli olan oyunculara ihtiyacım var. Özel bir kelime kullanmak istiyorum. Ülkenin Milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var. Bu oyuncuları performansları açısında da eğitmem gerektiği anlamına gelir\" şeklinde konuştu.

Yeterli zamanım yok ama sonuç almak lazım. Elimdeki oyuncu grubuyla 1 sene içinde çok iyi bir ekip kurmam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kulüplerin kendi seyircileri var. Milli takım 80 milyonu kapsıyor. İtalya\'dan, İspanya\'dan, İngiltere\'den oyuncular geliyor. Dışarda oldukları için bunu hissedemiyorlar. Eğer sabrımız olursa çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. İtalya\'da, Ukrayna\'da Romanya\'da Bükreş\'te 18-19 yaşındaki oyuncularla bunları hep yaptım. Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var. Basın, televizyon kulüplerin desteği olursa bunu başarım. Kulüpler lige odaklanmış durumda. Bunu anlıyorum. Seyirci baskısı var\" ifadelerini kullandı.

İtalya\'nın Roma takımında forma giyen Cengiz Ünder, \"Yurt dışında oynayan futbolcuların iyi performanslar gösterdiğini ifade eden Cengiz Ünder, \"Avrupa\'da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes\'in olsun, Cenk ağabeyin olsun, Çağlar\'ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor, milli takıma yansıtırsak iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu milli takıma da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak\" dedi.

İtalyancayı anlamaya başladıktan sonra performansını arttırdığını ifade eden Cengiz, \"Benim için aslında ilk 3 ay çok zor geçti. Adapte olamadım. Adapte olmaya başlayınca bunu sonuca da yansıttım. İtalyancayı biraz anlayınca performansım daha iyi olmaya başladı. İtalyanca öğrenince performansım da daha iyi oldu. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım\" diye konuştu.

