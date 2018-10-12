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Spor

A Milli Takım, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı

RİZE, (DHA) UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi'ye yolculuk edecek A Milli Takımı, yolculuk öncesinde Rize'de basına kapalı bir antrenman yaptı

12 Ekim 2018 18:22

RİZE, (DHA)

UEFA Uluslar Ligi\'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi\'ye yolculuk edecek A Milli Takımı, yolculuk öncesinde Rize\'de basına kapalı bir antrenman yaptı.
Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek\'e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. 
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım\'ın antrenmanını ziyaret edip, teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Buruk, A Milli Takım Teknik Direktörü ve milli futbolculara Rusya maçında başarılar diledi.
A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00\'de Trabzon Havalimanı\'ndan özel bir uçakla Rusya\'nın Soçi kentine hareket edecek. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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