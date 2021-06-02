A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu

EURO 2020'de yer alacak olan A Millî Takımımızın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kadrodan çıkartacağı 4 futbolcuyu belirledi.
Ay-yıldızlı ekipte Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, EURO 2020 kafilesinde yer almadı.
A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)