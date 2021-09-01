A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür'ün yerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür'ün kadrodan çıkarıldıkları açıklandı. Kadrodan çıkarılan iki ismin yerine ise Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor 'da oynayan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildiler.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı üç maç sonucunda yedi puanla birinci sırada bulunuyor. Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak.