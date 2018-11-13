A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarını sürdürdü

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta cumartesi günü Konya\'da İsveç\'i konuk edecek Türkiye, 18.30\'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular düz koşu yaptı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan milliler, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise İsveç maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan antrenmanda Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı düz koşu yaparken, Mahmut Tekdemir dinlendirildi. Kampa dün gece dahil olan Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu ve Okan Kocuk ise antrenmanda yer aldı.

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