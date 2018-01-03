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Spor

A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın İran ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı

03 Ocak 2018 21:35

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı\'nın İran ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - İran mücadelesi en geç Mayıs ayının son haftasında oynanacak.
TFF\'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
\"İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç Mayıs ayının son haftasında karşılaşacak. Rusya\'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu\'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974\'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.\"

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