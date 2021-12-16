A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın C Ligi'nde rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alan Milli Takımız, kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.

Türkiye'nin gruptaki rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

Milliler, 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Ay-yıldızlılar grubu birinci tamamlaması halinde B Ligi'ne terfi edecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.