İşte A Milli Takım'ın playoff'taki muhtemel rakipleri

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son grup maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yendi. Millilerin play-off aşamasındaki rakipleri kimler?

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bilet almak isteyen A Milli Takım deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. 1-0 geriye düşen Ay-yıldızlı ekip, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Norveç'e karşı averaj avantajını kaybetmeyen A Milli Takım, Dünya Kupası için play-off'ta mücadele edecek.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakipleri kimler?

İskoçya

İsveç

Portekiz

Rusya

İtalya

Galler

Play-off sisteminde neler değişti?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Play-off maçları ne zaman?

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.