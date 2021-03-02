A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi hazırlık maçları belli oldu

A Milli Takım'ın, Euro 2020 öncesinde oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Ay Yıldızlı ekip, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı takım 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.