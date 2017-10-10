T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Takım için tek sevindirici haber

Milliler, Uluslar Ligi için 2

10 Ekim 2017 14:25

Milliler, Uluslar Ligi için 2. torbayı garantiledi

Sercan SAPANATAN - TURKU / DHA

2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri\'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye\'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi\'nde 2. Torbada yer alacak olması.
Karşılaşma öncesi 25\'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya\'dan 1 puan alarak tekrar 24\'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.
UEFA Uluslar Ligi\'nde maçlar 2018\'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020\'nin Mart ayında oynanacak.
Uluslar Ligi\'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA\'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milliler Uluslar LigiSAPANATANTURKUDHA 2018 FIFA Dünya Kupası Grup ElemeleriFinlandiyaTürkiyeUluslar LigiTorbadaKarşılaşmaMilli Takım FinlandiyaUEFA Uluslar LigiEylülAvrupaMartUEFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24