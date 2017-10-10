A Milli Takım için tek sevindirici haber

Milliler, Uluslar Ligi için 2. torbayı garantiledi

Sercan SAPANATAN - TURKU / DHA

2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri\'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye\'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi\'nde 2. Torbada yer alacak olması.

Karşılaşma öncesi 25\'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya\'dan 1 puan alarak tekrar 24\'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.

UEFA Uluslar Ligi\'nde maçlar 2018\'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020\'nin Mart ayında oynanacak.

Uluslar Ligi\'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA\'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.