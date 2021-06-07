A Milli Takım'da EURO 2016'dan EURO 2020'ye büyük değişim

EURO 2020'ye sayılı günler kala A Milli Futbol Takımı'ndaki büyük değişim dikkat çekti. Euro 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılan ve istediği sonucu alamayan Türkiye, daha sonra yeniden yapılanmaya gitti ve yaş ortalaması 27'ye yaklaşan takımı 25'in altına çekti. Şenol Güneş'in ekibinde lejyoner oyuncu sayısı da arttı.

Euro 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın son katıldığı turnuva Euro 2016 olmuştu. 2016 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'na son anlarda katılan Milliler, turnuvada ise istenilen sonucu alamamıştı. Daha sonra yeniden yapılanmaya giden A Milli Takım geride kalan 5 senede çok değişti. Yaş ortalaması 27'ye yaklaşan takımdan 25'in altına inerken Şenol Güneş'in ekibinde lejyoner oyuncu sayısı da arttı.

Yaş ortalaması 24,6

A Milli Takım'ın o dönemde kadrosunda yaşı 30'u geçen fazla isim varken ortalamada 26,8 olarak gerçekleşmişti. Euro 2020 'de ise 24,6 yaş ortalamasına ulaşan A Milli Takım en genç ekip olarak finallerde yer alacak

Yurt dışından 12 oyuncu

A Milli Takım'ın Euro 2016 kadrosunda beş büyük ligden sadece 4 oyuncu yer alırken bu sayı Euro 2020'de 12'ye yükseldi. Üstelik şampiyonluk olan ve ya da zirveye oynayan Juventus, Lille, Milan, Leicester City gibi takımlardan oyuncular iskeleti oluşturdu

Üç büyüklerden oyuncu azaldı

Yabancı kuralının getirdiği etki ile üç büyükler yerine yurt dışı takımlarını tercih eden oyuncular arttı. Bu nedenle Euro 2016'da 13 oyuncu Galatasaray - Beşiktaş - Fenerbahçe üçlüsünden gelirken bu sayı Euro 2020'de 7'ye indi