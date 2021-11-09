A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı, Barış Alper Yılmaz dahil edildi

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Ünder yerine Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre sakatlığı tespit edilen Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. Milli oyuncunun yerine Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.

Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.