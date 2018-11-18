A Milli Takım, C Ligi'ne düştü

Türkiye - İsveç: 0-1

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Istvan Kovacs (xx), Vasile Florin Marinecsu (xx), Ovidiu Artene (xx)

TÜRKİYE: Sinan Bolat (xx) - Zeki Çelik (xx), Kaan Ayhan (xx), Çağlar Söyüncü (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx) (Dk. 87 Ömer Bayram x) Okay Yokuşlu (xx), Mahmut Tekdemir (xx) (Dk. 72 İrfan Can Kahveci x), Cengiz Ünder (xx), Yunus Mallı (xx) (Dk. 83 Oğuzhan Özkayup x), Hakan Çalhanoğlu (xx), Cenk Tosun (xx)

İSVEÇ: Olsen (xx) - Lustig (xx), Lindelöf (xx) (Dk. 46 Helander x), Granqvist (xxx), Augustinsson (xx), Ekdal (xx) (Dk. 81 Svensson x), Larsson (xx), Claesson (xx) (Dk. 89 Thelin x), Olsson (xx), Berg (xx), Johansson (xx)

GOL: Dk. 71 (P) Granqvist (İsveç)

SARI KARTLAR: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Ekdal, Granqvist (İsveç)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup mücadelesinde A Milli Futbol Takımı kendi sahasında İsveç\'e 1-0 mağlup olarak grubu son sırada noktaladı ve C Ligi\'ne düştü.

Maça hızlı başlayan taraf A Milli Futbol Takımı oldu. Maçın henüz 1\'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu\'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder\'in sert şutunda kaleci Olsen topu güçlükle kornere çeldi.

7\'nci dakikada Cenk Tosun\'un pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu\'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12\'nci dakikada Cenk Tosun\'un ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Yunus Mallı\'nın kafa vuruşunda top, defansa çarpıp kornere çıktı.

27\'nci dakikada Cengiz Ünder\'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Mallı\'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38\'inci dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında orta sahada topla buluşan Hakan Çalhanoğlu\'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşun yuvarlak az farkla auta çıktı.

45\'inci dakikada Cengiz Ünder\'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun topu Hakan Çalhanoğlu\'na indirdi. Çalhanoğlu\'nun şutunu kaleci Olsen kurtardı.

50\'nci dakikada Olsson\'n ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Larsson\'un kafa vuruşunda meşun yuvarlak üstten auta çıktı.

70\'inci dakikada Okay Yokuşlu\'nun ceza sahası içinde Berg\'i düşürmesi sonucu hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi.

71\'inci dakikada topun başına geçen Granqvist, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.

74\'üncü dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder\'in sağ çaprazdan çektiğini şutu, kaleci Olsen kornere çeldi.

Karşılaşma, İsveç\'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KONYA\'DA İLK YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup son maçında Konya Büyükşehir Stadyumu\'nda İsveç\'i konuk etti. Daha önce Konya\'da 4 maç oynayan milliler, bu maçlarda yenilgi yüzü görmezken, ilk mağlubiyetini İsveç karşısında aldı.

MEŞALELERLE KARŞILADILAR

A Milli Futbol Takımı kafilesini stadyum önünde binlerce taraftar meşaleler yakarak karşıladı. Taraftarlar stadyum içinde de ay yıldızlılara büyük destek verdi. Futbolseverler 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu\'nu tamamen doldurdu. Taraftarlar maç öncesi koltuklara bırakılan Türk bayraklarını sallayarak, futbolculara \'hoşgeldiniz\' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar uzun süre hep birlikte \'İzmir Marşı\'nı okudu.

CENGİZ\'DEN FEDAKARLIK

Öte yandan bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan ve 3 gündür ay yıldızlıların antrenmanlarında yer alamayan Cengiz Ünder, teknik direktör Mircea Lucescu\'nun görev vermesiyle fedakarlıkta bulunarak bu maçta görev aldı.

AZİZ YILDIRIM TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan\'ın oğlu Zeki Cihan Baykan\'ın nikahı için Konya\'ya gelen Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı tribünden takip etti.

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