A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik: Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu çağırıldı

A Milli Takım aday kadrosunda Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosuna takviye yapıldı. Halil Dervişoğlu, sakatlığı bulunan Kenan Karaman'ın yerine kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.