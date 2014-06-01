A Milli Takım, ABD karşısında

A Milli Futbol Takımı, yaz kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam ABD ile karşılaşacak.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Harrison kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 21.00′de başlayacak. Karşılaşmayı Tunus Futbol Federasyonu’ndan Slim Jedidi yönetecek.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerine hazırlanan Türkiye, yaz kampının Avrupa ayağında Kosova’yı 6-1, İrlanda Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup etti. ABD’de Honduras’ı da 2-0 yenen milliler, 3 maçta 3 galibiyet aldı.

A Milli Takım kafilesi ABD maçının ardından 2 Haziran Pazartesi akşamı İstanbul’a hareket edecek ve ertesi sabah Türkiye’de olacak.