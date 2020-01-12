A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'nde Finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi.
Türkiye'nin finalde, diğer yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.
Meclis Başkanı Şentop tebrik etti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Polonya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı gönülden tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz." dedi.