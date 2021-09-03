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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncülük maçındaki rakibi Hollanda oldu

Karşılaşma yarın TSİ 18.00'de başlayacak

03 Eylül 2021 23:30

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

HollandaTürkiyeStark ArenaBelgrad
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