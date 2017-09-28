A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Dündar: "Son sayıya kadar savaştık"

\"Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini biliyoruz\"

İSTANBUL, (DHA) - 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri Play-off etabında Polonya\'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

Azerbaycan\'nın Bakü kentinde bulunan Ulusal Jimnastik Salonu\'nda, yarın TSİ 19.30\'da oynanacak karşılaşma öncesi takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Polonya maçını ve çeyrek final karşılaşmasını değerlendirdi.

\"NE YAPMAMIZ VE NE YAPMAMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ\"

Polonya karşılaşmasına iyi başladıklarını söyleyen Dündar, \"İlk iki seti kazandık. Sonra Polonya çok iyi servis atmaya başladı. Defansta da harika iş çıkardılar ve tekli blok karşısında dahi sayı alamadık. Dördüncü sette de geride kaldık ama rakibimizi yakaladık ve son sayıya kadar savaştık. Bu maçı kazanacağımıza inandık ve başardık, bu da beni çok mutlu etti. Çeyrek finaldeyiz ve yeni rakibimiz Rusya. Daha önce grupta karşılaştığımız için, iki takım da birbirini iyi tanıyor. Bu nedenle, ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini biliyoruz\" diye konuştu.

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