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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3 - 0 yenildi

İSTANBUL / DHA SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Patricia Rolf (A

03 Ekim 2018 12:29

İSTANBUL / DHA

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Patricia Rolf (A.B.D.)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Gizem (L), Hande, Derya, Ebrar)
İTALYA: Egonu, Sylla, Bosetti, Danesi, Chirichella, Malinov, De Gennaro (L) (Cambi, Parrocchiale)
SETLER: 19-25, 21-25, 12-25
SÜRE: 1 saat 11 dakika (25\', 26\', 20\')

Japonya\'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Takımımız, B Grubu\'ndaki dördüncü maçında İtalya\'ya 3 - 0 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Milliler, Japonya\'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center\'da oynanan mücadelede rakibine 3-0\'lık (19-25, 21-25, 12-25) setlerle yenildi.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Milliler, grubundaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 10.10\'da Küba ile karşılaşacak.

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