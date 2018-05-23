A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk galibiyetini aldı

Türkiye: 3 - Dominik Cumhuriyeti: 1
ANKARA / DHA
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Santi Simone (İtalya), Gradinski Goran (Sırbistan)
Türkiye: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Hatice Örge, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Cansu Özbay)
Dominik Cumhuriyeti: Marte, Martinez Brayelin, Pena, Eve Mejia, Martinez Jineiry (Fernandez, Binet, Rodriguez, Gonzalez, Peralta, Dominguez)
Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19
Süre: 118 dakika (32, 27, 28, 31)
FIVB Voleybol Uluslar Ligi 2\'nci hafta 2\'nci maçında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti\'ni 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Ankara\'daki 2\'nci haftanın son maçlarında yarın saat 14.00\'te Brezilya-Dominik Cumhuriyeti, 17.00\'de Türkiye-Arjantin karşılaşmaları yapılacak.