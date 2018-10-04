A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. Tur'a çıktı

Türkiye - Küba: 3-1

İSTANBUL / DHA

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Philippe Schürmann (Lihtenştayn), Anderson Caçador (Brezilya)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Ebrar, Aylin, Gizem (L), Beyza)

KÜBA: Perez, Cese, Aguilera, Medina, Suarez, Sabin, Tamayo (L) (Moreno, Vila, Del Rio)

SETLER: 25-15, 25-14, 23-25, 25-7

SÜRE: 1 saat 28 dakika (23\', 21\', 26\', 18)

Japonya\'nın ev sahipliğinde organize edilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu\'ndaki beşinci ve son maçında Küba\'yı 3 - 1 yenerek bir üst tura yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Küba karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.

Japonya\'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Prefectural Sports Center\'da oynanan mücadeleden milliler 3-1 (25-12, 25-14, 23-25, 25-7) galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'ndaki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

Millilerimizin, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turda rakipleri ise; C Grubu\'nu ilk 4 sırada tamamlayan A.B.D., Rusya, Tayland ve Azerbaycan olacak. Millilerimiz, 2. Turda F Grubu\'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)