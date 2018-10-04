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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. Tur'a çıktı

Türkiye - Küba: 3-1 İSTANBUL / DHA SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center HAKEMLER: Philippe Schürmann (Lihtenştayn), Anderson Caçador (Brezilya) TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Ebrar, Aylin, Gizem (L), Beyza) KÜB

04 Ekim 2018 15:52

Türkiye - Küba: 3-1

İSTANBUL / DHA

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Philippe Schürmann (Lihtenştayn), Anderson Caçador (Brezilya)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Ebrar, Aylin, Gizem (L), Beyza)
KÜBA: Perez, Cese, Aguilera, Medina, Suarez, Sabin, Tamayo (L) (Moreno, Vila, Del Rio)
SETLER: 25-15, 25-14, 23-25, 25-7
SÜRE: 1 saat 28 dakika (23\', 21\', 26\', 18)

Japonya\'nın ev sahipliğinde organize edilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu\'ndaki beşinci ve son maçında Küba\'yı 3 - 1 yenerek bir üst tura yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Küba karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.
Japonya\'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Prefectural Sports Center\'da oynanan mücadeleden milliler 3-1 (25-12, 25-14, 23-25, 25-7) galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'ndaki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.
Millilerimizin, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turda rakipleri ise; C Grubu\'nu ilk 4 sırada tamamlayan A.B.D., Rusya, Tayland ve Azerbaycan olacak. Millilerimiz, 2. Turda F Grubu\'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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