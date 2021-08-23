Finlandiya'yı 3-0'la geçen Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

Milliler; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.