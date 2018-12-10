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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Memnun dönemi sona erdi

İSTANBUL (DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

10 Aralık 2018 20:32

İSTANBUL (DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun (TBF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Mayıs 2016\'dan bu yana milli takımda görev yapan başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı kaydedildi.
TBF\'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: \"Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Sayın Memnun’a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz.\"

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