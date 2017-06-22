A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'ı geçemedi

Potanın Perileri, Euro Basket 2017'de madalya şansını yitirdi. Çeyrek final maçında Yunanistan ile karşılaşan Potanın Perileri, ikinci çeyrekte yakaladığı 10 sayılık farkı koruyamayınca parkeden 84-55 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, EuroBasket 2017 çeyrek final mücadelesinde Rusya’yı eleyerek sürprizi gerçekleştiren Yunanistan ile karşılaştı.

A Milli Takımımız maça iyi başlasa da hücumda tutuk kaldı. Üstünlüğünü çeyrek ortasında skora da yansıtan Potanın Perileri 8-0’lık bir seri yakaladı ve rakibine molayı aldırdı. Dış atışlarla maça ortak olmak isteyen Yunanistan isabet bulamazken A Milliler ilk çeyreği 15-10 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Olcay ve Işıl’ın sayılarıyla farkı çift hanelere çeken A Milliler’e Yunanistan’ın cevabı 8-0’lık seri oldu. Periler, üst üste hücumlardan eli boş dönerken, Yunanistan 32 yaşındaki Lymoura’nın yönlendirdiği setlerle öne geçmeyi başardı. Son bölümde devreye giren Maltsi’nin sayılarıyla Yunanistan ilk yarıyı 36-30 önde geçti.

İkinci yarı Milliler’in istediği gibi başlamadı. 3’te 3 isabet bulan Yunanistan farkı kısa sürede 13’e çıkardı ve koç Ekrem Memnun molaya başvurdu. Rakibin hücum oyunlarına çözüm üretmekte zorlanan Milli Takımız farkın açılmasına engel olamadı. Düşük yüzdeli oynadığımız bölümde daha az hata yapan Yunanistan son on dakikaya 17 sayı farkla geçti.(40-57)

Skorun verdiği moralle hücum eden Yunanistan farkı 20'ye kadar çıkardı. Kalan bölümde ufak çaplı mucizeyi gerçekleştiremeyen Potanın Perileri rakibine 84-55 mağlup oldu.

Maltsi 25 sayı - 10 ribaunt, Lymoura 7 sayı - 7 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaşırken Milli Takımımız'da Hollingsworth 15 sayı - 10 ribaunt, Olcay Çakır 11, Işıl Alben 10 sayı üretti.

Bu sonucun ardından Yunanistan, Fransa-Slovakya maçının kazananı ile yarı finalde karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz ise aynı maçın kaybedeniyle sıralama mücadelesi verecek.

Yunanistan böylece İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.