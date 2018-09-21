A Milli Kadın Basketbol Takımı, Tenerife'deki ilk idmanını yaptı

TENERİFE / DHA

Dünya Şampiyonası için Tenerife\'ye giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena\'da ilk antrenmanını tamamladı.

A Milli Kadın Takım günün ilk antrenmanını 22 Eylül\'de Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena\'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesi FIBA tarafından düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerine katılan milliler, yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda şut ve hücum setleri üzerine çalıştı. Ay-yıldızlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile Arjantin maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Potanın Perileri, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası\'nda B Grubu\'nda 22 Eylül TSİ 16:00\'da Arjantin, 23 Eylül TSİ 22:30\'da Nijerya, 25 Eylül TSİ 13:30\'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek.

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