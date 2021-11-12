A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelere galibiyetle başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında Slovenya’yı 78-62’lik skorla mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya’yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

Milli takım, mücadelenin ilk periyodunu 27-14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A Milli Takım, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı. Millilerde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla mücadele ederken, Slovenya’da Oblak ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel Özakat, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arıkoğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz ve TBF yetkilileri ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yöneticileri takip etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli’de Polonya ile karşı karşıya gelecek.