A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Ene: "Sert bir maç olacağını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlanacağız"

\"Daha hazır, daha konsantre olan kazanacak\"

\"Hülya Çoklar ve Tilbe Şenyürek kadroda olamayacak\"

OLGUCAN KALKAN - İBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) -

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Öne, \"Belarus ile oynanacak maç öncesinde, daha hazır, iyi, daha konsantre olanın kazanacağı bir maç olacak\" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'nda 10 Şubat\'ta Belarus ve 14 Şubat\'ta İstanbul\'da Estonya ile oynayacağı maçlar öncesinde hazırlıklarına İstanbul\'da başladı.

Grupta oynanan ilk maçı kazanarak liderlik için avantajlı duruma geçtiklerini ifade eden Zeynep Gül Ene, \"Tabii ki 2\'de 2\'nin avantajı ve moraliyle başlıyoruz bu kampa. Grup liderliği için çok kritik bir maç Belarus maçı. Daha önce özellikle son 6 ayda 3 kez oynayıp kazandığımız bir rakip. Uzun oyuncularını getirmemişlerdi son kadrolara. O yüzden bu kadroyla bu maçta daha kuvvetli olacaklarını, bu maçı daha çok önemseyeceklerini ve sert bir maç olacağını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zaten Belarus\'u atladıktan sonra Estonya maçının kendi evimizde de olmasının avantajıyla daha kolay geçeceğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA HAZIR, DAHA KONSANTRE OLAN KAZANACAK\"

Grup liderliği için gruptaki en büyük rakip olan Belarus ile ilgili de konuşan Ene, \"Uzun süredir birlikte oynayan bir takımları var. Onlarda öyle biz de öyleyiz. Çok üst düzey başarıyı yakalamış, basketbol ekolü sağlam bir ülke Belarus. Çok tecrübeli ve yurt dışında oynayan oyuncuları var. Onu genç oyuncularla harmanlamış bir kadro. Aynı şekilde biz de öyle. Daha hazır, iyi, daha konsantre olanın kazanacağı bir maç ama biz en iyi halimizle yüzde yüzümüzle gideceğimizi düşünüyoruz\" dedi.

\"HÜLYA ÇOKLAR VE TİLBE ŞENYÜREK KADRODA OLAMAYACAK\"

Son olarak oynayacakları maçlar öncesinde takım kadrosu hakkın bilgiler veren Zeynep Gül Ene, \"Çağırdığımız oyunculardan Hülya Çoklar\'ın maalesef geçen hafta Avrupa Kupası maçında parmağı kırıldı. Bugün burada tekrardan sağlık kontrolünden geçecek. Çok büyük bir ihtimalle rapor alarak kadrodan çıkacak. Aynı şekilde Tilbe Şenyürek\'te 2, 2.5 hafta öncesinde kalfında bir yırtık olmuştu. O da hala oynamıyor kulübünde de, o da bugün sağlık kontrolünden geçecek prosedür gereği. Bu iki oyuncumuzun kadro dışı olma ihtimali çok yüksek. Ama onun yerine uzun olarak Galatasaray\'dan Gizem Başaran\'ı kadroya davet ettik. O da bugün sabah bizimle başlayacak antrenmanlara\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zeynep Gül Ene\'nin açıklamaları

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