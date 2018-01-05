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Spor

A Milli Hentbol Takımı, Hollanda'yı 30-27 yendi

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, (DHA) A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçında Hollanda'yı 30-27 mağlup etti

05 Ocak 2018 01:13

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, (DHA)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçında Hollanda\'yı 30-27 mağlup etti.
2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5\'inci Grup\'ta mücadele eden A Milli Hentbol Takımı, Hollanda ile Aksaray\'da bulunan Hasan Dağı Spor Salonu\'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray\'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Taraftarın desteğini arkasına alan ve iyi mücadele eden A Milli Takım, Hollanda\'yı 30-27 mağlup etti. 

FOTOĞRAFLI  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan detay
- Seyirciden detay
- Maç sonu sevinç 
- Protokolün oyuncuları tebrik etmesi

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