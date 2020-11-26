A Milli Güreş Takımında 13'ü sporcu 15 kişi Koronavirüs'e yakalandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın İstanbul'daki kampında 13'ü sporcu toplam 15 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Önceki gün Koronavirüs'e yakalandığını açıklayan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın da tedavisi evinde devam ediyor.

Karantinaya alınan 13 güreşçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı'mızda teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerde görevli idari personelimize Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.