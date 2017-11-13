A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Antalya\'da bugün oynayacağı özel maçta Arnavutluk ile karşılaşacak.

Antalya Stadyumu\'nda saat 20.30\'da başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Müsabakada Kabakov\'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yaparken Halil Umut Meler 4. hakem olarak görev alacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen ilk 11 şöyle;

\"Volkan, Barış, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Oğuzhan (K), Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk\"

ANTALYA / DHA