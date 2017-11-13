T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Antalya'da bugün oynayacağı özel maçta Arnavutluk ile karşılaşacak

13 Kasım 2017 22:29

A Milli Futbol Takımı, Antalya\'da bugün oynayacağı özel maçta Arnavutluk ile karşılaşacak.
Antalya Stadyumu\'nda saat 20.30\'da başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Müsabakada Kabakov\'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yaparken Halil Umut Meler 4. hakem olarak görev alacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen ilk 11 şöyle;
\"Volkan, Barış, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Oğuzhan (K), Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk\"

ANTALYA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Futbol Takımı AntalyaArnavutlukAntalya StadyumuBulgaristan Futbol Federasyonu Georgi Nikolov KabakovMüsabakada KabakovMartin Veselinov MargaritovMartin Emilov VenevHalil Umut MelerMilli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24