A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçının hazırlıkları başladı

Dünkü maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, tedavi için hastaneye gitti

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) -

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'taki son maçında İsveç\'e 1-0 mağlup olarak C Ligi\'ne düşen A Mili Futbol Takımı, Antalya\'da 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu, yaklaşık 20 dakika sahada futbolcularla toplantı yaptı.

Bu arada dün oynanan maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, antrenmandan ayrılıp tedavi için hastaneye gitti. Hasan Ali Kaldırım ile Mahmut Tekdemir ise sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık çalışmanın bu bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Ukrayna maçının ilk çalışmasını Konya\'da yapan A Milli Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya\'ya hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lucescu ve futbolculardan detaylar

- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)