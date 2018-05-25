A Milli Futbol Takımı'nda keyifli idman

Abdülkadir Ömür ve Volkan Babacan çalışmada yer almadı

İbrahim ALİOĞLU - Ata SELÇUKİSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 18.30\'da başlayan ve basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman oyunsal etkinlikle başladı. Sonrasında ısınma hareketlerine geçilirken, futbolcuların oldukça keyifli olduğu gözlendi. Isınma hareketlerinin ardından pas oyununa geçildi. Milli takım kalecileri Okan Kocuk, Harun Tekin ve Serkan Kırıntılı ise ısınma hareketlerinin ardından kaleci antrenörü Alper Boğuşlu eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Milli takım antrenmanında sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Volkan Babacan çalışmalarda yer almadı.

A Milli Takım İran maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30\'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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