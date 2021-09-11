A Milli Futbol Takımı'yla yolları ayrılan Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Söz konusu kararın ardından ilk kez konuşan Güneş, “Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz” dedi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşme öncesinde Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e konuşan Güneş, “Önce niye gideceğim ona karar verelim. Gittim, tamam geldi bir arkadaş ve başarısız oldu; ne olacak? Bu takımın hâlâ şansı var. Bu şansı da ben yarattım. Eğer suçluysam o 11 puanı da ben aldım” dedi.

“Zaten başarısızlığı kabul ediyorum eldeki kadroyla”

“Ben futbolun bu derin sorunlarını konuşunca adam diyor ki; ‘mazeret uyduruyorsun.’ Hayır ben zaten başarısızlığı kabul ediyorum eldeki kadroyla. Ama ben bu kadroyla Hollanda ve Norveç’i yendiğimde demedim ki çok iyi iş yaptım... O gün de demedim, bugün de demiyorum. O gün de, bugün de neyi eksik yaptığımı yaşıyorum, söylüyorum” diyen Güneş, görevden alınma ihtimaliyle ilgili de şunları kaydetti:

“Görevden alınmam da bir yol. Federasyon yönetim kurulu benim görevime son verirse, hadi diyelim yaptı, sahi yaptı, sonra nasıl yapacak? Ben diyorum ki; ‘Gelin bunları konuşalım. Başkanla konuşurum, ne istiyorsa onu yapayım, yardımcı olayım.’ Ama sağlıklı bir şey olsun. Başkan da aynı şeyi söylüyor. Hadi ben ayrıldım, geldi biri başarısız oldu. Ne diyeceksin? Hocaya bak yarı yolda bıraktı...

“Hesap görme peşinde değilim”

Bundan bir ay önce de ben giderdim. Aynı şeyi söyledim, bir tablo yapıyorum. Bu tabloyu yaparken bana yarısında diyorsun ki; ‘Sen yapamadın git buradan.’ İyi tamam, yapamadım, belki boyayı döktüm, belki yanlış bir şey yaptım, ama düzelteceğim. Ayrıca yeni gelen ne yapacak? Aynı tabloyu o mu yapacak? Tablo onun mu olacak yani? En azından başarısızlığı ona mal edersin. Ama ben böyle düşünürken bana derse ki; ‘Yönetim kurulu, seninle bunu yapamayacağız, baskı var, vs. var...’ O zaman onu da değerlendiririm. Ben bunu dinleyecek anlayacak bir adamım. Yoksa ben hesap görme peşinde değilim.”

“Doğrusu 6-1’lik mağlubiyet benim de kesinlikle sindirebileceğim bir şey değil”

Hollanda-Türkiye maçına ilişkin de konuşan Güneş, şu görüşlerini aktardı:

“Doğrusu 6-1’lik mağlubiyet benim de kesinlikle sindirebileceğim bir şey değil. Oyuncularla da konuştum, bunu düzeltebilecek olan yine biziz. Benden sonra gelen de düzeltebilir, bana garanti versinler ben hemen bırakayım. Ben de size yardımcı olayım.”

“Bu çok çirkin bir şey”

Ayrılma ihtimali konuşulduğu sırada alacağı tazminat bedeli de gündem olan Güneş, konuyla ilgili, “Rakamlar üzerinden yazıldığı zaman sanki ben pazarlık yapıyormuşum gibi bir hava yaratılıyor. Bu çok çirkin bir şey. Benim gidip gitmemem parayla ilgili bir konu değil. Paradan daha önemli şeyler var. İtibarım var, federasyonu var, milli takım antrenörü var. Şimdi gidersem ne olacak? Bana para verdiler ayrıldım gittim mi olacak, yoksa, almadan mı gittim olacak? Konu bu mu yani?” diye tepki gösterdi.

“‘Taktiğin iyi değildi, oyuncu seçimlerin yanlıştı’ deyin, bunlara saygı duyarım”

“Ha bana deyin ki; ‘Taktiğin iyi değildi, oyuncu seçimlerin yanlıştı’, bunlara saygı duyarım” diyen Güneş, devamında şunları kaydetti:

“Hep diyorum; eleştiri yapılacak. O zaman kamuoyunda da faydalı bir tartışma olur. Ama entelektüel arkadaşlarımızın yazdığı yazılar, insafsızlık çizgisini aşınca kamuoyunda nasıl bir hava oluşuyor? Birçok insan aradı. Bir örnek vereyim. Uzun zamandır görmediğim Mustafa Taviloğlu bile aradı beni. Demek o da rahatsız olmuş bu yazılıp çizilenden. Bana bir düşmanlık var gibi üzülmüşler.”

"Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz"

Güneş, milli takımdan ayrılmasının kararlaştırılması sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Dün ne dediysem bugün de o. Dünkü görüşmede kalsın dediler. Bugün de ‘Git’ dediler. Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz” dedi.

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