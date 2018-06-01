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Spor

A Milli Futbol Takımı, Tunus maçına hazır 

CENEVRE-İSVİÇRE,(DHA) İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın Tunus ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı mücadelenin son antrenmanını Colovray Stadyumu'nda gerçekleştirdi

01 Haziran 2018 01:46

CENEVRE-İSVİÇRE,(DHA)

İsviçre\'nin Cenevre kentinde yarın Tunus ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı mücadelenin son antrenmanını Colovray Stadyumu\'nda gerçekleştirdi. 
2008 Avrupa Şampiyonası esnasında da A Milli Takım\'ın antrenmanlar için kullandığı tesiste gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, daha sonra pas ve taktik çalışma yapıldı. Bu arada, antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve UEFA Teknik Başdanışmanı Ioan Lupescu da izledi.

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