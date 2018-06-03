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Spor

A Milli Futbol Takımı, Moskova'da

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, (DHA) Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynayacağı dostluk maçı için Moskova'ya ulaştı

03 Haziran 2018 23:57

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, (DHA)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynayacağı dostluk maçı için Moskova\'ya ulaştı. 
Ay yıldızlı ekip, Cenevre Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Rusya Vnukovo Havalimanı\'na iniş yaptı. A Milli Takım\'ı Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Türk Hava Yolları\'nın Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş karşıladı. Milliler, Dünya Kupası için Rusya\'ya gelecek olan diğer futbol takımlarına uygulanan prosedürlere göre güvenlik önlemleri altında Rusya\'ya giriş yaptı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- A Milli Takım\'ın havalimanından görüntüleri
- Genel detaylar

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