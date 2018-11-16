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Spor

A Milli Futbol Takımı Konya'ya geldi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-  TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya'ya geldi

16 Kasım 2018 16:13

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- 
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya\'ya geldi.  
UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 5\'inci haftasında yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Konya\'ya geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde Konya\'ya gelen Ay-Yıldızlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kafilenin uçaktan inmesi 
- Futbolculardan detay
- Otobüse binmeleri 
- Genel ve detay
(FOTOĞRAFLI)

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