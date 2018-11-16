A Milli Futbol Takımı Konya'ya geldi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya\'ya geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 5\'inci haftasında yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Konya\'ya geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde Konya\'ya gelen Ay-Yıldızlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin uçaktan inmesi

- Futbolculardan detay

- Otobüse binmeleri

- Genel ve detay

(FOTOĞRAFLI)