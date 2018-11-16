A Milli Futbol Takımı Konya'ya geldi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya\'ya geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 5\'inci haftasında yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Konya\'ya geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde Konya\'ya gelen Ay-Yıldızlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kafilenin uçaktan inmesi
- Futbolculardan detay
- Otobüse binmeleri
- Genel ve detay
(FOTOĞRAFLI)