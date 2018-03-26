A Milli Futbol Takımı Karadağ'da 

Ali DANAŞ / Podgorica,(DHA) -

A Milli Futbol Takımı, yapacağı özel maç için Karadağ\'a ulaştı.

İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra antrenmanlarını Antalya\'da yapan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Karadağ maçının oynanacağı Padgorica şehrine geldi. Milli kafileyi Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde VIP bölümünden çıkartılan Milliler pasaport kontrolünün ardından kamp yapacağı otele hareket etti.

A Milliler son çalışmasını TSİ 20:00\'de maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı\'nda yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu basın toplantısı düzenleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli takım Podgorica geliş