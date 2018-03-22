A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, yarın Antalya\'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart\'ta Podgorica kentinde Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile 14\'üncü kez karşılaşmaya hazırlanırken, Karadağ karşısında ise de 2\'nci kez mücadele edecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında yarın Antalya\'da İrlanda Cumhuriyeti\'ni konuk edecek. Antalya Stadı\'ndaki mücadele saat 20.30\'da başlayacak. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu\'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic\'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. A Milli Takım, 27 Mart Salı günü ise Karadağ\'a konuk olacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ karşılaşmalarında, Arda Turan ve Burak Yılmaz\'a kadroda yer vermezken, Trabzonspor\'dan Abdülkadir Ömür, İstanbulspor\'dan Mehmet Zeki Çelik gibi yeni isimleri kadroya davet etti.

A MİLLİ TAKIM, İRLANDA CUMHURİYETİ İLE 14\'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti ile bu zamana kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Türkiye 2 galibiyet elde ederken, İrlanda Cumhuriyeti sahadan 5 kez galip ayrıldı. 6 mücadelede ise taraflar beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti karşısında, 15 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. İki takım en son 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin\'de hazırlık maçında karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Türkiye\'nin gollerini 17\'nci dakikada Ahmet İlhan Özek, 76\'ncı dakikada Tarık Çamdal\'dan kaydetti. İrlanda Cumhuriyeti\'nin tek golünü ise 78\'inci dakikada Jonathan Walters\'ten geldi.

MİLLİ TAKIM KARADAĞ İLE DEPLASMANDA İLK KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Takım ile Karadağ, tarihinde ilk kez 2016 yılının Mayıs ayında Antalya\'da oynanan özel maçta karşı karşıya geldi. Türkiye mücadeleyi Mehmet Topal\'ın 90+4\'üncü dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.