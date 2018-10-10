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Spor

A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM / RİZE,(DHA)- Özel maçta yarın Rize’de Bosna-Hersek’i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

10 Ekim 2018 23:54

Tolga SAĞLAM / RİZE,(DHA)- Özel maçta yarın Rize’de Bosna-Hersek’i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenmana, arka adalesinde sertleşme olan İrfan Can Kahveci katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından çabukluk çalışmalarına yer verilirken, daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.
A Milliler, yarın saat 20:30’da özel maçta Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Rize Yeni Şehir Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev yönetecek.

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