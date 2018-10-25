A Milli Futbol Takımı 38'inci sıradaki yerini korudu

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

FIFA\'nın internet sitesinden açıklanan dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi\'nde İsviçre\'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa\'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti. Bin 733 puanlı Belçika\'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım\'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 - Belçika: 1733

2 - Fransa: 1732

3 - Brezilya: 1669

4 - Hırvatistan: 1635

5 - İngiltere: 1619

6 - Uruguay: 1617

7 - Portekiz: 1616

8 - İsviçre: 1598

9 - İspanya: 1594

10 - Danimarka: 1584