T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Futbol Takımı 38'inci sıradaki yerini korudu

İSTANBUL / DHA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, bin 449 puanla 38

25 Ekim 2018 17:32

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
FIFA\'nın internet sitesinden açıklanan dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi\'nde İsviçre\'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa\'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti. Bin 733 puanlı Belçika\'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım\'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
1 - Belçika: 1733
2 - Fransa: 1732
3 - Brezilya: 1669
4 - Hırvatistan: 1635
5 - İngiltere: 1619
6 - Uruguay: 1617
7 - Portekiz: 1616
8 - İsviçre: 1598
9 - İspanya: 1594
10 - Danimarka: 1584

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFAMilli TakımFIFAUEFA Uluslar LigiBelçikaFransaBinBrezilyaBirKasımSıralamadaHırvatistanUruguayPortekizDanimarka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24