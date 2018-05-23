A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı (GENİŞ HABER)

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)



A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, Van\'da oynanan 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ikinci maçında Hollanda\'yı 3-2 yendi.

Edremit ilçesi\'ndeki Nur Tatar Spor Salonu\'nda özellikle gençlerin ve üniversiteli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, çekişmeli geçen maçta milliler, güçlü rakibi karşısında taraftarların da büyük desteği ile galip geldi.

Şanlıurfa\'da oynanan ilk maçta Ukrayna Milli Takımı\'nı 3-0 mağlup eden Ay yıldızlılar, ikinci karşılaşmada ise Hollanda\'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Üçüncü seti 25-20 kazanan kırmızı beyazlılar, dördüncü sette ise rakibine 25-20 yenildi. Nefeslerin tutulduğu, oldukça çekişmeli geçen son sette güçlü rakibi karşısında oyun üstünlüğü kuran A Milli Erkek Voleybol Takımı, 15-12\'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, maçı izlemeye gelen taraftarların verdiği destekten çok etkilendilerini belirterek, \"Çok ciddi bir sakatlığımız oldu. Kaptanımız sakatlandı, oynayamadı. Seyirciden çok etkilendik, ben böyle bir şey görmedim, 46 yıldır voleybolun içindeyim. Dünyanın dört bir yanında maç yönettim. Hayatımda böyle bir seyirci görmedim. Bu galibiyeti tamamen Van halkına hediye ediyorum. Helal olsun onlara, çok teşekkür ediyorum.\" dedi.

Maç sonunda şarkılar ve marşlar erşliğinde galibiyetin tadını çıkaran milli takım oyuncuları ile seyirciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nur Tatar Spor Salonu\'ndaki müsabakayı izlemeye gelenler arasında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Jandarma İl Komutan Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü M.Suat Ekici ile kamu kurum amirleri ve 4 bini aşkın vatandaş vardı.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında birinci olan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke takımı, Final Four müsabakaları oynayacak.

SALON: Van Nur Tatar

HAKEMLER: Michail Themelis (Yunanistan), Burhan İlhan (Türkiye)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Emre Savaş, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Mert Burak, Yasin Aydın, Mustafa Koç, Lagumdzija, Oğulcan Yatgın)

HOLLANDA: Keemink, Andringa, Diefenbach, Abdel- Aziz, Van Garderen, Parkinson (Ter Horst, Sparidans, Jorna, Ter Maat, Smit, Dronkers, Plak, Van Haarlem)

SETLER: 25-23, 21-25, 25-20, 20-25, 15-12

SÜRE: 124 dakika (28, 26, 27, 25, 18)



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